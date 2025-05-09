Семак о Дне Победы: «Это часть нашего генетического кода. Хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение научилось ценить жизнь, любить нашу страну»
Сергей Семак высказался о значимости Дня Победы.
«Это большой праздник в истории нашей страны. Это часть нашего генетического кода, который закладывается столетиями. Конечно, хочется пожелать тем, кто еще жив, прожить еще дольше, здоровья.
Хочу пожелать, чтобы наши нынешнее и подрастающее поколения научились ценить жизнь, любить нашу страну и делать все для того, чтобы наша страна процветала.
С праздником Великой Победы», – сказал главный тренер «Зенита».
Сборная России, РФС, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и другие клубы поздравили с Днем Победы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости