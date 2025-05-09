Семак о Дне Победы: «Это часть нашего генетического кода. Хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение научилось ценить жизнь, любить нашу страну»

Сергей Семак высказался о значимости Дня Победы.

«Это большой праздник в истории нашей страны. Это часть нашего генетического кода, который закладывается столетиями. Конечно, хочется пожелать тем, кто еще жив, прожить еще дольше, здоровья.

Хочу пожелать, чтобы наши нынешнее и подрастающее поколения научились ценить жизнь, любить нашу страну и делать все для того, чтобы наша страна процветала.

С праздником Великой Победы», – сказал главный тренер «Зенита ».

Сборная России, РФС, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и другие клубы поздравили с Днем Победы