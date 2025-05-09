Камила Валиева: «Парад на Красной площади стал грандиозным триумфом памяти и славы. Особые эмоции вызвал момент, когда в небе появились истребители»
Фигуристка сегодня присутствовала на параде в Москве.
«Друзья, в этом году мне посчастливилось вживую увидеть Парад Победы – и это одно из самых зрелищных событий в моей жизни!
Парад на Красной площади стал грандиозным триумфом памяти и славы – тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали, как по брусчатке торжественным маршем прошли безупречные шеренги военных в парадном строю и легендарная техника. Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора – у меня перехватило дух!
9 Мая – это всенародный праздник, который объединяет все поколения в нашей стране. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам – их подвиг навсегда останется в наших сердцах. С Днем Великой Победы!» – написала Валиева в телеграм-канале.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий