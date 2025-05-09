Александр Мостовой: «Какой Сафонов при живом Доннарумме? Матвей красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил. Сыграл пять раз – уже чемпион Франции»

Александр Мостовой высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Какой Сафонов при живом Доннарумме ? Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ », всю жизнь себе обеспечил. Он сыграл пять игр – уже чемпион Франции. Так же будет и в Лиге чемпионов.

Многие говорили, что Доннарумма не тот – да что вы», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«ПСЖ» Сафонова на этой неделе вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» в полуфинале (1:0, 2:1). В решающем матче команда Луиса Энрике встретится с «Интером».

Матвей провел две игры в турнире – на общем этапе против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).