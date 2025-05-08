«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 10 матчей в Лиге Европы и 6 из 24 в АПЛ. В ЛЕ поражений нет, в Премьер-лиге – 12
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме проигрывает в АПЛ чаще, чем в Лиге Европы.
Клуб из Манчестера разгромил «Атлетик» в ответном матче полуфинала ЛЕ (4:1) и вышел в финал турнира. В этом турнире «МЮ» провел 10 игр под руководством португальца и одержал 8 побед. Еще в двух была ничья.
В чемпионате Англии «МЮ» провел при Амориме 24 игры. В них у команды 6 побед, а также 12 поражений и 6 ничьих.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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