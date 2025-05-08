«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы 21 мая
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вышли в финал Лиги Европы.
В полуфинале турнира манкунианцы прошли «Атлетик» (3:0, 4:1), а лондонский клуб обыграл «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).
Команды разыграют трофей 21 мая. Матч пройдет в Бильбао.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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