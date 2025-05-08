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Аморим вывел «МЮ» в финал ЛЕ в дебютном сезоне. Это его первый еврокубковый финал в тренерской карьере

Рубен Аморим дошел до финала Лиги Европы в первом сезоне в «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» по сумме двух матчей (3:0, 4:1) в полуфинале Лиги Европы.

Португальский тренер смог вывести манкунианцев в финал Лиги Европы в дебютном сезоне в клубе. Это его первый финал в еврокубках в тренерской карьере.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoАтлетик
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига Европы УЕФА
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