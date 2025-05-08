Аморим вывел «МЮ» в финал ЛЕ в дебютном сезоне. Это его первый еврокубковый финал в тренерской карьере
Рубен Аморим дошел до финала Лиги Европы в первом сезоне в «МЮ».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» по сумме двух матчей (3:0, 4:1) в полуфинале Лиги Европы.
Португальский тренер смог вывести манкунианцев в финал Лиги Европы в дебютном сезоне в клубе. Это его первый финал в еврокубках в тренерской карьере.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости