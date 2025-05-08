Аморим вывел «МЮ» в финал ЛЕ в дебютном сезоне. Это его первый еврокубковый финал в тренерской карьере

Рубен Аморим дошел до финала Лиги Европы в первом сезоне в «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед » обыграл «Атлетик » по сумме двух матчей (3:0, 4:1) в полуфинале Лиги Европы.

Португальский тренер смог вывести манкунианцев в финал Лиги Европы в дебютном сезоне в клубе. Это его первый финал в еврокубках в тренерской карьере.