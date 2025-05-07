Лапорта о класико: «Этот матч станет ключом к победе в Ла Лиге. «Барса» как никогда нуждается в поддержке, призываю фанатов заполнить стадион»
Жоан Лапорта оценил важность класико для «Барселоны».
«Барселона» примет «Реал» 11 мая в матче 35-го тура Ла Лиги. Каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая мадридцев на 4 очка.
«Это решающий матч, и мы, болельщики «Барселоны», должны заполнить «Монжуик», чтобы игроки ощутили нашу поддержку. Команда нуждается в этой поддержке больше, чем когда-либо.
Я призываю всех болельщиков «Барселоны» помочь выиграть воскресный матч с «Реалом», который станет ключом к победе в Ла Лиге», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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