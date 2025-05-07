Лапорта о класико: «Этот матч станет ключом к победе в Ла Лиге. «Барса» как никогда нуждается в поддержке, призываю фанатов заполнить стадион»

Жоан Лапорта оценил важность класико для «Барселоны».

«Барселона » примет «Реал» 11 мая в матче 35-го тура Ла Лиги . Каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая мадридцев на 4 очка.

«Это решающий матч, и мы, болельщики «Барселоны», должны заполнить «Монжуик», чтобы игроки ощутили нашу поддержку. Команда нуждается в этой поддержке больше, чем когда-либо.

Я призываю всех болельщиков «Барселоны» помочь выиграть воскресный матч с «Реалом », который станет ключом к победе в Ла Лиге», – сказал президент «Барселоны».