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  • Лапорта о класико: «Этот матч станет ключом к победе в Ла Лиге. «Барса» как никогда нуждается в поддержке, призываю фанатов заполнить стадион»
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Лапорта о класико: «Этот матч станет ключом к победе в Ла Лиге. «Барса» как никогда нуждается в поддержке, призываю фанатов заполнить стадион»

Жоан Лапорта оценил важность класико для «Барселоны».

«Барселона» примет «Реал» 11 мая в матче 35-го тура Ла Лиги. Каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая мадридцев на 4 очка.

«Это решающий матч, и мы, болельщики «Барселоны», должны заполнить «Монжуик», чтобы игроки ощутили нашу поддержку. Команда нуждается в этой поддержке больше, чем когда-либо.

Я призываю всех болельщиков «Барселоны» помочь выиграть воскресный матч с «Реалом», который станет ключом к победе в Ла Лиге», – сказал президент «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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