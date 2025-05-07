Де Йонг о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Все еще думаю о полуфинале с «Аяксом». Я очень разочарован, это несправедливо – мы были сильнее «Интера», особенно во 2-м тайме»

Френки де Йонг выразил разочарование после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили «Интеру » на выезде в ответном полуфинальном матче (3:4) и вылетели из турнира по сумме двух встреч (первая игра – 3:3).

– Я очень разочарован. Это несправедливо по отношению к нам, но я смотрю на это с нашей стороны. Я не видел момент [перед третьим голом «Интера »], но мне сказали, что нарушение правил было.

Я чувствовал, что мы были сильнее, особенно во втором тайме. Но «Интер» делает свою работу действительно хорошо. Мы вернулись в игру и вели 3:2 незадолго до конца. В такой ситуации вы думаете, что все идет по вашему плану.

– Сколько времени нужно, чтобы преодолеть разочарование от вылета?

– Я все еще думаю о полуфинале с «Аяксом » (вылет от «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 – Спортс’’), и так будет всегда. Через два дня мы, вероятно, снова встанем на ноги, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Ziggo Sport.