Экс-арбитр Фернандес о голе Ачерби: «Думфрис выиграл позицию, он находился перед Мартином – фиксировать фол было бы нелепо. ВАР нужен, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно»

Экс-арбитр Павел Фернандес согласен с решением засчитать гол Франческо Ачерби.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Барселону» в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3). Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби сравнял счет на 93-й минуте.

Перед голом Дензел Думфрис у штрафной каталонцев отобрал мяч у Жерара Мартина . Главный арбитр Шимон Марчиняк не усмотрел нарушения правил.

– Был ли фол в борьбе между Думфрисом и Жераром Мартином в эпизоде, предшествовавшем голу «Интера» в дополнительное время? Мог ли ВАР вызвать поляка [Шимона Марчиняка] к монитору для проверки контакта?

– По-моему, это игровое действие. Был легкий контакт, но зафиксировать здесь нарушение было бы нелепо. Думфрис выиграл позицию, он находился перед защитником, и при подобном действии это ни в коем случае не фол.

ВАР существует, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно, – сказал Фернандес.