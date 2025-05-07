Экс-арбитр Фернандес о голе Ачерби: «Думфрис выиграл позицию, он находился перед Мартином – фиксировать фол было бы нелепо. ВАР нужен, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно»
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Барселону» в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3). Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби сравнял счет на 93-й минуте.
Перед голом Дензел Думфрис у штрафной каталонцев отобрал мяч у Жерара Мартина. Главный арбитр Шимон Марчиняк не усмотрел нарушения правил.
– Был ли фол в борьбе между Думфрисом и Жераром Мартином в эпизоде, предшествовавшем голу «Интера» в дополнительное время? Мог ли ВАР вызвать поляка [Шимона Марчиняка] к монитору для проверки контакта?
– По-моему, это игровое действие. Был легкий контакт, но зафиксировать здесь нарушение было бы нелепо. Думфрис выиграл позицию, он находился перед защитником, и при подобном действии это ни в коем случае не фол.
ВАР существует, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно, – сказал Фернандес.
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