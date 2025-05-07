Думфрис не фолил на Мартине перед 3-м голом «Интера», считает экс-арбитр Бурруль: «Контакт был минимальным. Защитник слишком поздно добрался до мяча и слишком легко упал»

Гол Франческо Ачерби «Барселоне» был чистым, считает экс-арбитр.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов , победив «Барселону» в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3). Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби сравнял счет на 93-й минуте.

– Был ли фол в борьбе между Думфрисом и Жераром Мартином в эпизоде, предшествовавшем голу «Интера» в дополнительное время? Мог ли ВАР вызвать поляка [Шимона Марчиняка] к монитору для проверки контакта?

– Нет. Контакт был минимальным. Защитник слишком поздно добрался до мяча, а затем слишком легко упал. Это не тот момент, который нужно проверять с помощью ВАР, – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.