Думфрис не фолил на Мартине перед 3-м голом «Интера», считает экс-арбитр Бурруль: «Контакт был минимальным. Защитник слишком поздно добрался до мяча и слишком легко упал»
Гол Франческо Ачерби «Барселоне» был чистым, считает экс-арбитр.
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Барселону» в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3). Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби сравнял счет на 93-й минуте.
– Был ли фол в борьбе между Думфрисом и Жераром Мартином в эпизоде, предшествовавшем голу «Интера» в дополнительное время? Мог ли ВАР вызвать поляка [Шимона Марчиняка] к монитору для проверки контакта?
– Нет. Контакт был минимальным. Защитник слишком поздно добрался до мяча, а затем слишком легко упал. Это не тот момент, который нужно проверять с помощью ВАР, – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Golazo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости