У Ачерби и Иньиго случилась стычка в 1-м тайме полуфинала ЛЧ: защитник «Барсы» пытался помешать Чалханоглу во время пенальти и, возможно, плюнул во Франческо после гола
Иньиго Мартинес мог плюнуть во Франческо Ачерби во время матча ЛЧ.
Между защитником «Барселоны» и игроком «Интера» случилась стычка в конце первого тайма полуфинала Лиги чемпионов.
Хакан Чалханоглу реализовал пенальти в ворота каталонцев на 45-й минуте. Перед ударом Иньиго пытался отвлечь турка.
Ачерби побежал праздновать гол вместе с командой и оказался рядом с Иньиго. Защитник «Интера» что-то высказал игроку «Барсы». В этот момент, как утверждают Marca и La Gazzetta dello Sport, Иньиго плюнул в соперника.
Между игроками завязался конфликт, в который пришлось вмешаться футболистам обеих команд. Отмечается, что Ачерби сразу же пожаловался на неспортивное поведение испанца.
Главный арбитр Шимон Марчиняк не наказал участников эпизода карточками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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