У Ачерби и Иньиго случилась стычка в 1-м тайме полуфинала ЛЧ: защитник «Барсы» пытался помешать Чалханоглу во время пенальти и, возможно, плюнул во Франческо после гола

Иньиго Мартинес мог плюнуть во Франческо Ачерби во время матча ЛЧ.

Между защитником «Барселоны» и игроком «Интера » случилась стычка в конце первого тайма полуфинала Лиги чемпионов.

Хакан Чалханоглу реализовал пенальти в ворота каталонцев на 45-й минуте. Перед ударом Иньиго пытался отвлечь турка.

Ачерби побежал праздновать гол вместе с командой и оказался рядом с Иньиго. Защитник «Интера» что-то высказал игроку «Барсы». В этот момент, как утверждают Marca и La Gazzetta dello Sport , Иньиго плюнул в соперника.

Между игроками завязался конфликт, в который пришлось вмешаться футболистам обеих команд. Отмечается, что Ачерби сразу же пожаловался на неспортивное поведение испанца.

Главный арбитр Шимон Марчиняк не наказал участников эпизода карточками.