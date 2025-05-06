На матч «Барса» – «Реал» в Ла Лиге назначен судья Эрнандес Эрнандес. Это будет его 5-е класико в карьере и первое с 2019 года (Relevo)
Матч состоится 11 мая на домашнем поле каталонского клуба. Как сообщает Relevo, за ВАР будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.
Для Эрнандеса Эрнандеса это будет пятое класико в карьере, все игры проходили в рамках Ла Лиги.
В последний раз он работал на матче между «Барселоной» и «Реалом» в декабре 2019 года. Тогда команды сыграли 0:0 на «Камп Ноу».
В сезоне-2015/16 со счетом 2:1 победил «Реал», через год сильнее была «Барселона» – 3:2. В сезоне-2017/18 Эрнандес Эрнандес судил матч, который закончился вничью 2:2.
Последний раз он работал на игре команды Флика в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Атлетико» (4:4).
Несколько дней спустя (1 марта) он судил матч «Реала» с «Бетисом», который закончился поражением мадридцев со счетом 1:2, а Винисиус возмущался работой судьи.
Анчелотти о класико: «Ла Лига в руках «Барсы», но победа «Реала» стала бы важным шагом. Финал Кубка был очень конкурентным»
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