Винисиуса возмутило предупреждение в игре с «Бетисом»: «Безумие! Ну конечно, мне дают желтую, как всегда»

Винисиус Жуниор был недоволен желтой карточкой в матче с «Бетисом» (1:2).

В конце игры 26-го тура Ла Лиги вингер «Реала » был наказан за жалобы на действия главного арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса .

As сообщает, что бразилец остро отреагировал на такое решение судьи. Его возмущение попало в эфир Movistar+: «Это безумие, безумие! Ну конечно, конечно! Как всегда. Мне всегда показывают желтую. Вини всегда ждет карточка. Всегда».