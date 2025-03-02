Винисиуса возмутило предупреждение в игре с «Бетисом»: «Безумие! Ну конечно, мне дают желтую, как всегда»
Винисиус Жуниор был недоволен желтой карточкой в матче с «Бетисом» (1:2).
В конце игры 26-го тура Ла Лиги вингер «Реала» был наказан за жалобы на действия главного арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.
As сообщает, что бразилец остро отреагировал на такое решение судьи. Его возмущение попало в эфир Movistar+: «Это безумие, безумие! Ну конечно, конечно! Как всегда. Мне всегда показывают желтую. Вини всегда ждет карточка. Всегда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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