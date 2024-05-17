Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «Хочется играть больше. Готов к оставшимся матчам РПЛ» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Чемпионат.com Владимир Шайхутдинов Футбол

Владимир Шайхутдинов хочет играть чаще за ЦСКА.

19-летний вратарь дебютировал за армейцев в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен.), заменив травмированного Владислава Торопа.

«И до матча с «Зенитом», и сейчас хочется больше играть. Это нормальное желание, когда занимаешься футболом. Все зависит от тренировок, тренерского штаба. Я сыграл один матч, дадут сыграть еще — буду рад, а нет — значит, так надо.

Кто будет играть в оставшихся матчах РПЛ, решит тренер. Не хочу свои шансы оценивать. Но я готов», — сказал Шайхутдинов.

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5 комментариев
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Впервые вижу, что бы молодому вратарю вменяли в вину поражение в серии пенальти, особенно с учетом того, что все Зенитовцы хорошо пробили.
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матч не смотрел,только серию пенальти. и вот там шайхутдинову надо конечно прибавлять. всегда заваливался ещё до удара
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-3
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Ответ Рома Политов
Впервые вижу, что бы молодому вратарю вменяли в вину поражение в серии пенальти, особенно с учетом того, что все Зенитовцы хорошо пробили.
А где здесь про вину вратаря написано?
+2
-1
+1
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