Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «После «Зенита» проснулся — подписчиков на 3-4 тысячи больше. Пока не ощутил особого внимания – все то же самое. Только цифры» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России соцсети Чемпионат.com Владимир Шайхутдинов Футбол

Владимир Шайхутдинов рассказал о росте своей популярности в соцсетях.

19-летний вратарь дебютировал за ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен.), заменив травмированного Владислава Торопа.

«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на три-четыре тысячи больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось. 

Но пока это не главное, нужно переварить матч с «Зенитом» и двигаться дальше. Пока не ощутил особого внимания, все то же самое. Только цифры», — сказал Шайхутдинов.

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15 комментариев
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Лучше бы не о числе подписчиков думал, а о том, как пенальти научиться отбивать. Больно было смотреть на него во время послематчевой серии.
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+9
Ответ Glyb Aleksey
Лучше бы не о числе подписчиков думал, а о том, как пенальти научиться отбивать. Больно было смотреть на него во время послематчевой серии.
Ну он в ТГ и написал, что будет тренировать пенальти) Просто спортс это не указал
+8
-1
+7
Ответ Архитектор Мендисабаль
Какой-то блогер. Даже на интервью говорил не об игре, а просил подписаться на свой тлг канал...
В той игре было о чем говорить??
+4
0
+4
Кому что, а кому-то главное подписчики... Да, времена меняются...
+3
-1
+2
Какой-то блогер. Даже на интервью говорил не об игре, а просил подписаться на свой тлг канал...
+4
-2
+2
Ответ Glyb Aleksey
Лучше бы не о числе подписчиков думал, а о том, как пенальти научиться отбивать. Больно было смотреть на него во время послематчевой серии.
ну ничего, в том году против такого же не умеющего брать пенальти вратаря взяли Кубок.
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Готовый кандидат в медиалигу, попадёт туда раньше Кырнаца. скриньте
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Ну и занятие, комменты читать... К сожелению не увидел, чтобы команда постояла за результат после страшной травмы Торопа...
Времена... Парень то неплохой. Жаль карьера начинается...ну совсем не так как у Игоря.
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Ответ Glyb Aleksey
Лучше бы не о числе подписчиков думал, а о том, как пенальти научиться отбивать. Больно было смотреть на него во время послематчевой серии.
🤦
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