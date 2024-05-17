Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «После «Зенита» проснулся — подписчиков на 3-4 тысячи больше. Пока не ощутил особого внимания – все то же самое. Только цифры» 

Владимир Шайхутдинов рассказал о росте своей популярности в соцсетях.

19-летний вратарь дебютировал за в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с « » (0:0, 4:5 по пен.), заменив травмированного Владислава Торопа.

«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на три-четыре тысячи больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось.

Но пока это не главное, нужно переварить матч с «Зенитом» и двигаться дальше. Пока не ощутил особого внимания, все то же самое. Только цифры», — сказал .

Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!