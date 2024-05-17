Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «После «Зенита» проснулся — подписчиков на 3-4 тысячи больше. Пока не ощутил особого внимания – все то же самое. Только цифры»
Владимир Шайхутдинов рассказал о росте своей популярности в соцсетях.
19-летний вратарь дебютировал за ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен.), заменив травмированного Владислава Торопа.
«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на три-четыре тысячи больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось.
Но пока это не главное, нужно переварить матч с «Зенитом» и двигаться дальше. Пока не ощутил особого внимания, все то же самое. Только цифры», — сказал Шайхутдинов.
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Времена... Парень то неплохой. Жаль карьера начинается...ну совсем не так как у Игоря.