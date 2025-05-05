Президент «Динамо-Владивосток» об избиении Мухина: «Когда мужчина использует слово из трех букв по отношению к другому, границы стираются. Мальчик просто столкнулся с реакцией»
Эдуард Сандлер рассказал о причине драки с Антоном Мухиным.
Сообщалось, что хавбек «Пари НН», выступающий за «Динамо» из Владивостока, получил сотрясение мозга после конфликта с ранее судимым президентом баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером. Мухин написал заявление в полицию.
«Мальчик столкнулся просто с реакцией взрослого мужчины на то, что является во взрослом мужском мире неприемлемым. Не так, как пишут.
Везде, где мы, мужчины, используем по отношению к другому мужчине в своей речи слово из трех букв, известное, это означает только одно: все, границы стираются.
Ты или отвечаешь за свои слова, или ты не можешь на них ответить», – сказал Сандлер в интервью телеграм-каналу «Перехват».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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