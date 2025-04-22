Тиаго Алькантара: «Считаю Педри не только лучшим полузащитником, но и одним из лучших игроков в мире»
Тиаго Алькантара высоко оценил футбольные качества Педри.
«Педри – невероятный футболист, которого я считаю не только лучшим полузащитником в мире, но и одним из лучших игроков в мире, если не лучшим на данный момент», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» Тиаго Алькантара.
22-летний Педри забил 4 гола и сделал 4 передачи в 31 матче Ла Лиги в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
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