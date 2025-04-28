Педри: «Всегда мечтал о «Золотом мяче». После победы Родри стало понятно, что контролирующий полузащиту игрок может его получить. Но сейчас все мое внимание сосредоточено на требле»

Педри хотел бы выиграть «Золотой мяч».

«После победы Родри стало понятно, что футболист, контролирующий полузащиту и диктующий темп игры, может получить этот приз. Я всегда мечтал о том, чтобы стать обладателем «Золотого мяча».

Но сейчас, за месяц до завершения сезона, все мое внимание сосредоточено на команде, на завоевании требла – это сейчас важнее всего. Через месяц посмотрим, можно ли начинать обсуждать такие вопросы», – сказал хавбек «Барселоны».