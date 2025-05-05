«Ливерпуль» готов был сделать Трента самым высокооплачиваемым защитником в АПЛ и одним из в мире. На момент предложения игрок уже рассматривал переезд в «Реал» (The Athletic)
Сегодня 26-летний игрок объявил об уходе из клуба на правах свободного агента в конце сезона.
В марте 2024 года в «Ливерпуле» произошли кадровые назначения на управленческих позициях: Майкл Эдвардс получил должность директора по футбольным вопросам в Fenway Sports Group, которая владеет клубом, а спортивным директором стал Ричард Хьюз.
По информации The Athletic, Хьюз сразу же связался с представителями Трента, а в конце апреля 2024 года начались переговоры о новом контракте. Первое предложение было сделано до конца того же месяца.
Об интересе со стороны «Реала» уже было известно, но защитник сомневался, что «Ливерпуль» действительно хочет его удержать. Эти опасения были развеяны в последующие месяцы благодаря предложениям, которые сделал Хьюз.
Александер-Арнолд по условиям нового контракта стал бы самым высокооплачиваемым защитником в Премьер-лиге и одним из самых высокооплачиваемых в мировом футболе, но к тому времени он уже рассматривал перспективу переезда в Испанию.
Трент об уходе из «Ливерпуля»: «Это разочарует и разозлит многих фанатов, я понимаю их чувства. Надеюсь, они смогут понять, что я отдавал клубу все на протяжении 20 лет»
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