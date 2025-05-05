Трент об уходе из «Ливерпуля»: «Самое трудное решение в моей жизни – выйти из зоны комфорта и принять новый вызов. Клуб был всем моим миром 20 лет, любовь к нему никогда не умрет»
26-летний защитник объявил, что покинет команду после завершения этого сезона на правах свободного агента. Сообщалось, что он перейдет в «Реал».
«После 20 лет в «Ливерпуле» настало время подтвердить, что я покину клуб в конце сезона. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни.
Знаю, что многие задавались вопросом почему, или были расстроены тем, что я до сих пор не говорил об этом, но я всегда намеревался полностью сосредоточиться на интересах команды.
Этот клуб был всей моей жизнью, всем моим миром на протяжении 20 лет. Начиная с академии и до сегодняшнего дня, поддержка и любовь, которую я чувствовал от всех внутри и за его пределами, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед всеми вами.
Я никогда не знал ничего другого, и это решение – принять новый вызов, выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личностном плане.
Я отдавал все свои силы клубу каждый день, и надеюсь, что вы это чувствуете. От всего сердца благодарю всех – моих тренеров, менеджеров, партнеров по команде, персонал и наших невероятных болельщиков – за последние 20 лет.
Мне посчастливилось осуществить здесь свою мечту, и я никогда не перестану ценить те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить вместе со всеми вами.
Моя любовь к клубу никогда не умрет», – сказал Трент Александер-Арнолд.
Трент объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба
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