Трент об уходе из «Ливерпуля»: «Самое трудное решение в моей жизни – выйти из зоны комфорта и принять новый вызов. Клуб был всем моим миром 20 лет, любовь к нему никогда не умрет»

Трент Александер-Арнолд поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», объявив об уходе.

26-летний защитник объявил , что покинет команду после завершения этого сезона на правах свободного агента. Сообщалось , что он перейдет в «Реал ».

«После 20 лет в «Ливерпуле » настало время подтвердить, что я покину клуб в конце сезона. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни.

Знаю, что многие задавались вопросом почему, или были расстроены тем, что я до сих пор не говорил об этом, но я всегда намеревался полностью сосредоточиться на интересах команды.

Этот клуб был всей моей жизнью, всем моим миром на протяжении 20 лет. Начиная с академии и до сегодняшнего дня, поддержка и любовь, которую я чувствовал от всех внутри и за его пределами, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед всеми вами.

Я никогда не знал ничего другого, и это решение – принять новый вызов, выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личностном плане.

Я отдавал все свои силы клубу каждый день, и надеюсь, что вы это чувствуете. От всего сердца благодарю всех – моих тренеров, менеджеров, партнеров по команде, персонал и наших невероятных болельщиков – за последние 20 лет.

Мне посчастливилось осуществить здесь свою мечту, и я никогда не перестану ценить те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить вместе со всеми вами.

Моя любовь к клубу никогда не умрет», – сказал Трент Александер-Арнолд .

Трент объявил об уходе из «Ливерпуля». Защитник провел 20 лет в системе клуба