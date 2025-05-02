«Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» до клубного ЧМ за компенсацию до 1 млн евро. Игроку придется отказаться от зарплаты за месяц
«Ливерпуль» готов отпустить Тренда Александер-Арнолда в «Реал» до клубного ЧМ.
Как передает Madrid Xtra со ссылкой на As, мерсисайдцы выдвинули условия «Мадриду».
Тренту придется отказаться от зарплаты за последний месяц, а «Реалу» придется заплатить компенсацию, которая будет ниже 1 млн евро.
Опубликовано: Sports
Источник: Madrid Xtra
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