  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» до клубного ЧМ за компенсацию до 1 млн евро. Игроку придется отказаться от зарплаты за месяц
28

«Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» до клубного ЧМ за компенсацию до 1 млн евро. Игроку придется отказаться от зарплаты за месяц

«Ливерпуль» готов отпустить Тренда Александер-Арнолда в «Реал» до клубного ЧМ.

Как передает Madrid Xtra со ссылкой на As, мерсисайдцы выдвинули условия «Мадриду».

Тренту придется отказаться от зарплаты за последний месяц, а «Реалу» придется заплатить компенсацию, которая будет ниже 1 млн евро.

Опубликовано: Sports
Источник: Madrid Xtra
logoТрент Александер-Арнолд
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сунесс о Тренте в «Реале»: «Он служил «Ливерпулю» с шести лет – не могу его критиковать. Переезд в другую страну пойдет на пользу, его опыт обогатится»
1129 апреля, 16:58
«Реал» хочет подписать Трента в июне, чтобы он играл на КЧМ. Для этого придется вести переговоры с «Ливерпулем» (Relevo)
5328 апреля, 20:30
«Реал» хочет летом подписать двух крайних защитников и полузащитника, приоритет – трансфер Трента. В клубе обсуждают кандидатуры Керкеза и Мак Аллистера (Marca)
9928 апреля, 10:28
Мерфи об игроке сезона в «Ливерпуле»: «Салах – очевидный выбор, но ван Дейк был еще важнее. Он единственный, кого клуб не может заменить»
227 апреля, 09:03
Главные новости
Адвокат Сафонова: «Матвей неоднократно предлагал закрыть долг по алиментам, перечислив деньги на счет ребенка. Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»
1926 минут назад
Черчесов о тренерстве: «Есть цель – стать чемпионом России. «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локо» могут дать эту возможность. С «Амкаром» мне тяжело было бы чемпионом стать, да?»
1528 минут назад
«Реал» оштрафован за расистское поведение фанатов на игре с «Арсеналом» в Лондоне на 15 000 евро
1940 минут назад
Назад в детство: кэпсы, футбол, Халк против «Спартака»!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Маскерано о зависимости «Интера» от Месси: «Барселона» Гвардиолы, Энрике, Вальверде зависела от него, Аргентина зависит 15-20 лет. Когда у вас такой игрок, иначе быть не может»
14сегодня, 17:59
Дзюба и Сергеев – лучшие бомбардиры Мир РПЛ в 2025-м. Они забили по 6 мячей
19сегодня, 17:46
Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»
18сегодня, 17:24
Дзюба набрал 254-е очко в чемпионате России. До рекорда Лоськова – один гол или пас
39сегодня, 16:59
Солари может возглавить «Реал» на время клубного ЧМ
9сегодня, 16:57
Чемпионат России. Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье
117сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Британское правительство против проведения игр АПЛ за границей. Власти одобряют внесение такого запрета в законопроект о создании независимого футбольного регулятора
11 минут назад
Гамид Агаларов: «Всю неделю разбирали, как сдержать Дзюбу. Но в итоге ничего не получилось. Поэтому и проиграли»
112 минут назад
«Лос-Анджелес» хочет сделать Мюллера одной из главных звезд МЛС. И надеется, что на его решение повлияют ЧМ-2026 и Олимпиада-2028
120 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» принимает «Венецию», «Наполи» и «Интер» проведут матчи в субботу
225 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Ницца» принимает «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
125 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Хайденхайм» принимает «Бохум», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу
140 минут назадLive
Фанаты «Юргордена» вывеcили баннер против ВАР
448 минут назад
«Ювентус» может уволить спортдиректора Джунтоли. Его будущее под вопросом независимо от попадания в ЛЧ
455 минут назад
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Де Брюйне, Мармуш, Бернарду, Доку и Кунья играют, Холанд – в запасе
5сегодня, 18:09
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Обамеянга принимает «Аль-Холуд»
сегодня, 18:00Live