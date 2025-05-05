Дзюба о словах Комличенко про «рукастого»: «Хотел ответить некрасиво, но решил, что буду взрослее. Воспитание такое – пусть на его совести останется»

Артем Дзюба не хочет продолжать конфликт с Николаем Комличенко.

Ранее форвард «Акрона» высказался о нападающем «Ростова »: «Человек под 90 кг все время от дуновения ветра падает – это не совсем красиво. Я старался такого себе не позволять».

Комличенко ответил : «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит». Впоследствии он заявил , что завершил перепалку с Дзюбой : «Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок»

– Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?

– Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу.

Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, – сказал нападающий «Акрона ».