Дзюба о словах Комличенко про «рукастого»: «Хотел ответить некрасиво, но решил, что буду взрослее. Воспитание такое – пусть на его совести останется»
Артем Дзюба не хочет продолжать конфликт с Николаем Комличенко.
Ранее форвард «Акрона» высказался о нападающем «Ростова»: «Человек под 90 кг все время от дуновения ветра падает – это не совсем красиво. Я старался такого себе не позволять».
Комличенко ответил: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит». Впоследствии он заявил, что завершил перепалку с Дзюбой: «Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок»
– Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?
– Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу.
Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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