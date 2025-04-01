Дзюба про Комличенко: «Человек под 90 кг все время от дуновения ветра падает – это не совсем красиво. Я старался такого себе не позволять»

Артем Дзюба раскритиковал Николая Комличенко за частые падения.

В понедельник «Акрон» дома уступил «Ростову » (2:3) в матче 22‑го тура чемпионата России.

Форвард дончан Комличенко в конце первого тайма заработал пенальти, который не смог реализовать защитник Максим Осипенко.

– Комличенко с «Акроном» играл в шапочке после травмы головы. Неужели ты не пошутил на поле про ныряльщика?

– Понятно, что ему разбили голову, досталось, но…

От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное (игру обслуживал Павел Шадыханов – Спортс’‘), что он хотя бы на это не велся.

Когда человек под 90 килограммов все время падает… Знаешь, я старался никогда такого себе не позволять.

Но я Комличенко не осуждаю, у каждого свое. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво, – сказал нападающий «Акрона » Дзюба .

😱 Брутальное рассечение Комличенко. Доигрывал в шапочке и стал лучшим в матче