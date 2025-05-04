ЦСКА отстает от «Краснодара» на 9 очков за 3 матча до конца РПЛ. Команды встретятся в следующем туре

ЦСКА остался в топ-3 Мир РПЛ после 27-го тура.

Команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ахматом » (1:1).

За 3 тура до окончания чемпионата ЦСКА занимает 3-е место в таблице, набрав 52 очка. Армейцы на 2 балла отстают от «Зенита » и на 9 – от лидирующего «Краснодара ».

В следующем туре РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдет в субботу, 10 мая.

В первом круге «Краснодар» победил ЦСКА со сетом 2:1. Отметим, что при равенстве очков в первую очередь учитываются личные встречи.