ЦСКА отстает от «Краснодара» на 9 очков за 3 матча до конца РПЛ. Команды встретятся в следующем туре
ЦСКА остался в топ-3 Мир РПЛ после 27-го тура.
Команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ахматом» (1:1).
За 3 тура до окончания чемпионата ЦСКА занимает 3-е место в таблице, набрав 52 очка. Армейцы на 2 балла отстают от «Зенита» и на 9 – от лидирующего «Краснодара».
В следующем туре РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдет в субботу, 10 мая.
В первом круге «Краснодар» победил ЦСКА со сетом 2:1. Отметим, что при равенстве очков в первую очередь учитываются личные встречи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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