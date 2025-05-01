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  • Сборная Бразилии продлила дедлайн для Анчелотти до конца чемпионской гонки в Ла Лиге (ESPN)
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Сборная Бразилии продлила дедлайн для Анчелотти до конца чемпионской гонки в Ла Лиге (ESPN)

Сборная Бразилии продлила дедлайн для Карло Анчелотти до конца мая.

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист решил покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии, но переговоры с южноамериканской командой оказались под угрозой срыва. 

По информации ESPN, между тренером и мадридским клубом сохраняются разногласия относительно условий расставания. Их необходимо уладить, прежде чем Анчелотти сможет принять предложение от бразильцев. 

Утверждается, что сумма неустойки, которую получит Анчелотти от «Реала» при переходе в сборную Бразилии, может быть значительно ниже ожидаемой. Мадридцы также ожидают компенсации от Бразильской конфедерации футбола (CBF) в обмен на расторжение контракта с тренером.

Один из источников сообщил, что возможный компромисс заключается в том, что «Мадрид» выплатит Анчелотти процент от его зарплаты за последний год, а Бразилия компенсирует недостачу.

CBF хочет официально назначить нового главного тренера и будет разрешения ситуации с Анчелотти, пока не определится исход чемпионской гонки в Ла Лиге. Другими кандидатами на пост главного тренера сборной Бразилии являются Жорже Жезуш из «Аль-Хилаля» и Абел Феррейра из «Палмейраса».

Анчелотти все еще может возглавить Бразилию, если договорится с «Реалом» о выплатах за последний год контракта. Стороны ведут переговоры (The Athletic)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoПалмейрас
Абел Феррейра
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Федерация футбола Бразилии
logoвысшая лига Бразилия
logoЖорже Жезуш
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