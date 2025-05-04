Аморим о 3:4 с «Брентфордом»: «МЮ» контролировал игру при небольшом количестве моментов. Во 2-м тайме мы были близки к тому, чтобы сравнять, но дважды пропустили»
В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 3:4.
«Мне понравилось, [как играли] молодые игроки. Понравилось, как мы контролировали игру при небольшом количестве моментов. Первые 30 минут у нас были проблемы со стандартами, но мы уже знали, что нам не хватит роста, чтобы бороться.
Во втором тайме мы были близки тому, чтобы сравнять, но пропустили два гола, как и в начале, когда пропустили гол и упустили преимущество. Мы боремся, но в конце концов проигрываем, но это хорошо для будущего».
Об изменениях в стартовом составе
«Как клуб, мы должны осознавать, что сейчас на нас лежит большая ответственность. Мы должны готовить команду к разным соревнованиям».
О травме де Лигта
«Я не знаю. Посмотрим. Надеюсь, это не серьезно. Мы рискнули, выпустив Магуайра. Шоу пришлось покинуть поле, потому что нам нужны игроки для матча в четверг».
Об ответном матче с «Атлетиком»
«Я считаю, что проигрывать – это стресс. Борьба за титул не вызывает стресса», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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