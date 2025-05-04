Аморим выиграл 6 из 24 матчей АПЛ с «МЮ». Команда набирает одно очко за тур при португальце, разница голов – 30:39

Рубен Аморим выиграл лишь 6 из 24 матчей АПЛ с «МЮ».

«Брентфорд » дома обыграл «Манчестер Юнайтед » (4:3) в 35-м туре Премьер-лиги.

Манкунианцы провели под руководством португальского тренера 24 игры в чемпионате Англии и набрали 24 очка (в среднем 1,00 за матч).

«МЮ» одержал лишь 6 побед за это время, а также потерпел 12 поражений и 6 раз сыграл вничью. Разница голов – 30:39.

В следующем туре «Юнайтед», занимающий 15-е место, встретится с «Вест Хэмом» дома. Игра пройдет 4 мая.