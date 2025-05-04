Аморим выиграл 6 из 24 матчей АПЛ с «МЮ». Команда набирает одно очко за тур при португальце, разница голов – 30:39
Рубен Аморим выиграл лишь 6 из 24 матчей АПЛ с «МЮ».
«Брентфорд» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 35-м туре Премьер-лиги.
Манкунианцы провели под руководством португальского тренера 24 игры в чемпионате Англии и набрали 24 очка (в среднем 1,00 за матч).
«МЮ» одержал лишь 6 побед за это время, а также потерпел 12 поражений и 6 раз сыграл вничью. Разница голов – 30:39.
В следующем туре «Юнайтед», занимающий 15-е место, встретится с «Вест Хэмом» дома. Игра пройдет 4 мая.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
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