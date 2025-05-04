Левандовски сыграет с «Интером», Бальде не сможет принять участие в матче «Барсы» (COPE)
Роберт Левандовски сможет сыграть с «Интером», в отличие от Алекса Бальде.
6 мая «Барселона» в гостях сыграет с миланцами во втором (первая игра – 3:3) полуфинальном матче Лиги чемпионов.
По данным COPE, возвращение защитника каталонцев практически исключено. Восстановление Бальде от травмы бедра проходит не так быстро, как ожидалось.
Нападающий, напротив, готов раньше ожидаемого срока и отправится в Милан. Первый матч Левандовски пропустил из-за травмы бедра.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
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