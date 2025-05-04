Левандовски сыграет с «Интером», Бальде не сможет принять участие в матче «Барсы» (COPE)

Роберт Левандовски сможет сыграть с «Интером», в отличие от Алекса Бальде.

6 мая «Барселона » в гостях сыграет с миланцами во втором (первая игра – 3:3) полуфинальном матче Лиги чемпионов.

По данным COPE, возвращение защитника каталонцев практически исключено. Восстановление Бальде от травмы бедра проходит не так быстро, как ожидалось.

Нападающий, напротив, готов раньше ожидаемого срока и отправится в Милан. Первый матч Левандовски пропустил из-за травмы бедра.