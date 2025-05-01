Кунде пропустит ответный матч с «Интером» и класико из-за травмы бедра. Бальде будет готов к игре ЛЧ, участие Левандовского под вопросом (COPE)
Жюль Кунде не успеет восстановиться к класико.
Защитник «Барселоны» получил травму в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов (3:3).
По данным COPE, у Кунде повреждена задняя поверхность бедра – он пропустит ответный матч с «Интером» 6 мая и игру с «Реалом» в Ла Лиге 11 мая.
Также сообщается, что под вопросом находится участие в ответной игре ЛЧ Роберта Левандовского, получившеготравму бедра в матче с «Сельтой» 19 апреля. Алекс Бальде, также восстанавливающийся после мышечного повреждения, сможет принять участие в матче.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
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