Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет в заявке на «Барсу» (Sky Sport)

Лаутаро Мартинес может восстановиться к игре с «Барселоной».

Нападающий «Интера » повредил бедро в конце первого тайма первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барсой» (3:3). Аргентинец не вышел на второй тайм.

Сегодня выяснилось, что у форварда наблюдается растяжение мышц-сгибателей левого бедра. Журналист Танкреди Палмери писал , что форвард выбыл на 2-3 недели.

Однако, по данным Sky Sport Italia, Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет включен в заявку на ответную игру с «Барселоной».

Ответный матч между «Интером» и «Барсой» состоится во вторник, 6 мая.