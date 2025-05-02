Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет в заявке на «Барсу» (Sky Sport)
Лаутаро Мартинес может восстановиться к игре с «Барселоной».
Нападающий «Интера» повредил бедро в конце первого тайма первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барсой» (3:3). Аргентинец не вышел на второй тайм.
Сегодня выяснилось, что у форварда наблюдается растяжение мышц-сгибателей левого бедра. Журналист Танкреди Палмери писал, что форвард выбыл на 2-3 недели.
Однако, по данным Sky Sport Italia, Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет включен в заявку на ответную игру с «Барселоной».
Ответный матч между «Интером» и «Барсой» состоится во вторник, 6 мая.
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