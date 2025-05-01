«ПСЖ» выиграет ЛЧ с вероятностью 41,9%, «Барселона» – 25,8%. У «Арсенала» худшие шансы (Opta)

«ПСЖ» стал фаворитом Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы участников полуфинала завоевать трофей.

Парижане, победившие «Арсенал» (1:0), поднялись на первое место. Они выиграют турнир с вероятностью 41,9%.

«Барселона » занимает второе место в рейтинге – 25,8%. У «Интера », с которым она сыграла вничью со счетом 3:3 на своем поле, шансы немного ниже – 20,2%. Последним идет «Арсенал » – 12,1%.