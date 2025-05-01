«ПСЖ» выиграет ЛЧ с вероятностью 41,9%, «Барселона» – 25,8%. У «Арсенала» худшие шансы (Opta)
«ПСЖ» стал фаворитом Лиги чемпионов.
Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы участников полуфинала завоевать трофей.
Парижане, победившие «Арсенал» (1:0), поднялись на первое место. Они выиграют турнир с вероятностью 41,9%.
«Барселона» занимает второе место в рейтинге – 25,8%. У «Интера», с которым она сыграла вничью со счетом 3:3 на своем поле, шансы немного ниже – 20,2%. Последним идет «Арсенал» – 12,1%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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