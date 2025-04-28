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«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Opta. «Барселона» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Интер» – 4-й

Суперкомпьютер Opta Sports понизил шансы «Интера» на победу в Лиге чемпионов.

Сразу после четвертьфинальных матчей вероятность победы каждого из полуфиналистов была следующей: «Арсенал» – 28,7%, «Интер» – 25,5%, «ПСЖ» – 24%, «Барселона» – 21,8%.

За день до первой полуфинальной игры шансы оцениваются следующим образом: «Арсеналу» дают 31,3%, «Барсе» – 27,4%, «ПСЖ» – 22%, «Интеру» – 19,2%.

Лондонцы сыграют с парижанами 29 апреля, каталонцы с миланцами – 30-го.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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