Галактионов после вылета из Кубка: «Прошу понять правильно, пресс‑конференция не будет долгой. Мы разочарованы результатом и игрой. Она у «Локо» не получилась, команда переживает»
Михаил Галактионов не захотел много говорить после вылета из FONBET Кубка России.
«Я прошу понять нас правильно. Пресс‑конференция не будет долгой.
Мы разочарованы результатом матча и нашей игрой. Она у нас не получилась, команда переживает.
Хочется на этом закончить, будем кратки», – сказал главный тренер «Локомотива» после поражения от «Ростова» (0:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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