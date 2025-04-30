Галактионов после вылета из Кубка: «Прошу понять правильно, пресс‑конференция не будет долгой. Мы разочарованы результатом и игрой. Она у «Локо» не получилась, команда переживает»

Михаил Галактионов не захотел много говорить после вылета из FONBET Кубка России.

«Я прошу понять нас правильно. Пресс‑конференция не будет долгой.

Мы разочарованы результатом матча и нашей игрой. Она у нас не получилась, команда переживает.

Хочется на этом закончить, будем кратки», – сказал главный тренер «Локомотива » после поражения от «Ростова » (0:2).