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У Рюдигера ранний остеоартроз. В «Реале» больше года знали о проблемах защитника, но так и не подписали новых игроков обороны (El Confidencial)

Антонио Рюдигер столкнулся с ранним остеоартрозом колена.

Защитник «Реала» перенес операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левого колена. Ранее немец не смог доиграть матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за острой боли в колене. Сообщалось, что игрок принимал обезболивающие средства в течение последних 8 месяцев, в том числе для тренировок.

По данным El Confidencial, Рюдигер весь сезон страдал от дискомфорта в левом колене, где у него развился ранний остеоартроз. Заболевание суставов, обычно проявляющееся в возрасте 40-50 лет, грозит завершить карьеру 32-летнего защитника.

Подчеркивается, что медицинский штаб «Реала» хорошо знал о хронической боли, которую футболист испытывал больше года. Из-за нее немца часто можно было увидеть с тяжелой повязкой на левом колене.

Вместе с тем, несмотря на просьбу Карло Анчелотти, руководство не предприняло никаких действий для укрепления защиты. После срыва трансфера Лени Йоро летом клуб так и не подписал ни одного защитника.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Confidencial
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