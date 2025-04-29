Рюдигер об операции: «Я более 7 месяцев играл с сильной болью, но теперь снова свободен. Впереди Лига наций и клубный чемпионат мира – хочу вернуться как можно скорее»

Антонио Рюдигер поделился подробностями операции на колене.

Ранее защитник «Реала» не смог доиграть матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за острой боли. Он перенес операцию из-за частичного разрыва наружного мениска и пропустит от 6 до 8 недель.

«После того как я более семи месяцев играл с сильной болью, мне, к сожалению, пришлось перенести операцию на мениске. Теперь я наконец-то снова свободен от боли, и операция прошла успешно. Спасибо команде врачей.

Я хочу вернуться к игре как можно скорее, ведь впереди два больших турнира – Лига наций и клубный чемпионат мира, но сейчас мне нужно смотреть от недели к неделе, а там посмотрим. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло.

До скорой встречи и берегите себя», – написал в соцсетях Антонио Рюдигер .

Фото: instagram.com/toniruediger