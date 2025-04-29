Рюдигер 8 месяцев принимал обезболивающие, в том числе для тренировок. Защитника «Реала» прооперировали в связи с травмой мениска
Антонио Рюдигер испытывал проблемы со здоровьем большую часть сезона.
Защитник «Реала» перенес операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левого колена. Ранее немец не смог доиграть матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за острой боли в колене.
Как сообщает журналист Марио Кортегана, Рюдигер принимал обезболивающие средства в течение последних 8 месяцев, в том числе для тренировок.
Ожидается, что восстановление защитника после операции займет 6-8 недель.
Рюдигер об операции: «Я более 7 месяцев играл с сильной болью, но теперь снова свободен. Впереди Лига наций и клубный чемпионат мира – хочу вернуться как можно скорее»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Марио Кортеганы
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