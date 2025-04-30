Кержаков не понимает систему назначения тренеров в России: «Я не беру себя, но есть много тех, которые заслуживают работать в РПЛ, но работают другие. Не знаю, почему»
– У нас есть система [назначения тренеров]? Ты понимаешь, как это работает?
– Не понимаю. Честно – не понимаю.
– Как это влияет на твою тренерскую судьбу?
– Наверное, есть пример с «Нижним». Мне казалось, что я и мой тренерский штаб заслужили шанс продолжить работать и дальше развиваться в этом клубе. Как мне в клубе, так и клубу со мной.
Когда я переходил из Томска в Нижний, я понимал, что есть логика [назначений]. После «Нижнего» логика сломалась.
– С чем ты это связываешь?
– Не знаю.
– Тебя это огорчает, демотивирует?
– Меня это не демотивирует, потому что я продолжаю надеяться, что у меня появится достойное предложение, которое я приму и покажу результат, и в соответствии с результатом дальше продолжу работать – или нет.
Но это у меня вызывает просто непонимание. Почему так происходит – я не знаю. Я сейчас не беру себя, но есть много тренеров, которые находятся без работы и заслуживают того, чтобы работать в Премьер-лиге. Но работают другие. Не знаю, почему, – сказал бывший форвард «Зенита» в интервью Леониду Слуцкому для передачи «Коммент.Тренер».
Александр Кержаков ранее тренировал «Томь», «Пари НН», кипрский клуб «Кармиотисса», сербский «Спартак» Суботица и «Кайрат» из Казахстана.
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