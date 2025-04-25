Кержаков о «Зените»: «Уровень воспитанников не позволяет на равных конкурировать с легионерами. Все упирается в качество игроков»
– Вам лично, как лучшему бомбардиру в истории «Зенита», воспитаннику клуба, хотелось бы, чтобы за команду играло больше россиян? Или важнее результат?
– Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе «Зенита».
– Тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно говорил, что клуб ориентируется на латиноамериканский рынок, поскольку российские игроки стоят слишком дорого. Такая проблема действительно есть?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не знаю, сколько «Зенит» платил за своих новичков. Слышал, что за бразильца Луиса Энрике заплатили около 30 миллионов евро. Вряд ли хотя бы один российский футболист сейчас стоит дороже. Но опять же: все упирается в качество игроков и в их конкурентоспособность, – сказал экс-нападающий «Зенита».
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