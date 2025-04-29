Алонсо не хочет работать с «Реалом» на КЧМ и возглавит команду после турнира, вероятно (Relevo)

Хаби Алонсо не будет возглавлять «Реал» на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридской команды до старта этого турнира, а его преемником, скорее всего, станет Алонсо.

По информации Relevo, 43-летнему испанцу сообщили, что руководить «Реалом» на клубном чемпионате мира будет исполняющий обязанности главного тренера – Сантьяго Солари . Алонсо приступит к работе в новом клубе после завершения соревнования.

Отмечается, что ни одна из сторон не была заинтересована в назначении Хаби до КЧМ . Тренер не хочет руководить командой на таком длительном соревновании, не имея полного представления о составе, и предпочитает начать работу во время предсезонки.

Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)