Алонсо не хочет работать с «Реалом» на КЧМ и возглавит команду после турнира, вероятно (Relevo)
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридской команды до старта этого турнира, а его преемником, скорее всего, станет Алонсо.
По информации Relevo, 43-летнему испанцу сообщили, что руководить «Реалом» на клубном чемпионате мира будет исполняющий обязанности главного тренера – Сантьяго Солари. Алонсо приступит к работе в новом клубе после завершения соревнования.
Отмечается, что ни одна из сторон не была заинтересована в назначении Хаби до КЧМ. Тренер не хочет руководить командой на таком длительном соревновании, не имея полного представления о составе, и предпочитает начать работу во время предсезонки.
Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)
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