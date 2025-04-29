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  • Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)
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Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)

Хаби Алонсо близок к назначению в «Реал».

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 43-летний специалист находится в шаге от того, чтобы достигнуть полной договоренности с мадридским клубом. В ближайшие дни он встретится с руководством «Байера», чтобы сообщить о своем желании поработать в Испании.

В свою очередь, сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже пообещал возглавить команду. 

Анчелотти в «Реале» – все. Уйдет перед КЧМ, дальше – Солари или Хаби Алонсо

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
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