Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)

Хаби Алонсо близок к назначению в «Реал».

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 43-летний специалист находится в шаге от того, чтобы достигнуть полной договоренности с мадридским клубом. В ближайшие дни он встретится с руководством «Байера », чтобы сообщить о своем желании поработать в Испании .

В свою очередь, сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти . Итальянский тренер уже пообещал возглавить команду.

Анчелотти в «Реале» – все. Уйдет перед КЧМ, дальше – Солари или Хаби Алонсо