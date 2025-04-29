Алонсо в шаге от договоренности с «Реалом». Он сообщит «Байеру» о желании возглавить мадридцев в ближайшие дни (Маттео Моретто)
Хаби Алонсо близок к назначению в «Реал».
Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 43-летний специалист находится в шаге от того, чтобы достигнуть полной договоренности с мадридским клубом. В ближайшие дни он встретится с руководством «Байера», чтобы сообщить о своем желании поработать в Испании.
В свою очередь, сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже пообещал возглавить команду.
Анчелотти в «Реале» – все. Уйдет перед КЧМ, дальше – Солари или Хаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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