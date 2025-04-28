Анчелотти и Бразилия договорились. Карло возглавит сборную в начале июня

Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны достигли принципиального соглашения. Итальянец покинет «Реал » и приступит к работе на новом месте в начале июня.

Ожидается, что Анчелотти будет руководить пятикратными чемпионами мира уже 4 июня, когда они встретятся с Эквадором в квалификации ЧМ-2026.