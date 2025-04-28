Анчелотти и Бразилия договорились. Карло возглавит сборную в начале июня
Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны достигли принципиального соглашения. Итальянец покинет «Реал» и приступит к работе на новом месте в начале июня.
Ожидается, что Анчелотти будет руководить пятикратными чемпионами мира уже 4 июня, когда они встретятся с Эквадором в квалификации ЧМ-2026.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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