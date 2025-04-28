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Анчелотти и Бразилия договорились. Карло возглавит сборную в начале июня

Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны достигли принципиального соглашения. Итальянец покинет «Реал» и приступит к работе на новом месте в начале июня.

Ожидается, что Анчелотти будет руководить пятикратными чемпионами мира уже 4 июня, когда они встретятся с Эквадором в квалификации ЧМ-2026.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoКарло Анчелотти
Фабрицио Романо
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Федерация футбола Бразилии
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