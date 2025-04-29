Аршавин о России: «У нас экономика госкорпораций, они имеют самые большие средства. Футбол – это отражение»

Андрей Аршавин заявил, что в России – экономика государственных корпораций.

«Я думаю, что футбол – это отражение экономики.

В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – заявил Андрей Аршавин на форуме «Знание. Первые» в Казани.

Он также добавил, что, несмотря на общий финансовый контекст, есть положительные примеры, такие как клубы «Акрон » и «Краснодар ».

«Это хорошее исключение, потому что «Акрон» потихоньку развивается, а «Краснодар» вообще претендует на чемпионство», – сказал зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита ».

Андрей Аршавин: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Оно могло бы уменьшиться, но Fan ID и «закон о пиве» мешают»