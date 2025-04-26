Аршавин о 3:2 «Краснодара» с «Махачкалой»: «Это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом»
Андрей Аршавин считает, что «Краснодару» повезло в игре с «Махачкалой» (3:2).
«Нельзя сказать, что «Краснодар» сел и плохо играл испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привез его.
Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал экс‑футболист сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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