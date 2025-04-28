Сын инвестора «Химок» Садыгов: «Лицензирование пройдем, уверен. Все будет хорошо»

Илья Садыгов уверен, что «Химки» пройдут лицензирование в Мир РПЛ.

— Что ты думаешь о будущем команды? Она пройдет лицензирование?

— Все будет хорошо. Уверен, лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.

— Игроки получили первые зарплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?

— В каком-то смысле – да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства, – сказал нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Туфана Садыгова.

После 26 туров подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место.

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