Сын инвестора «Химок» Садыгов: «Лицензирование пройдем, уверен. Все будет хорошо»
Илья Садыгов уверен, что «Химки» пройдут лицензирование в Мир РПЛ.
— Что ты думаешь о будущем команды? Она пройдет лицензирование?
— Все будет хорошо. Уверен, лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.
— Игроки получили первые зарплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?
— В каком-то смысле – да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства, – сказал нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Туфана Садыгова.
После 26 туров подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место.
Банкрот с долгом 23 млрд рулит клубом РПЛ. Теорема обнуления Туфана Садыгова
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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