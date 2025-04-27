На матч «Химок» с «Акроном» пришли 195 зрителей («Первый спорт»)

Матч «Химок» и «Акрона» посетили 195 зрителей.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», столько человек можно насчитать поголовно на всех трибунах «Арены Химки » в начале матча.

Это одна из самых низких цифр посещаемости за всю историю Мир РПЛ .

Ранее подмосковный клуб составил таблицу , в которой привел данные о доле жителей городов, посещающих домашние матчи клубов из этих населенных пунктов. «Химки» оказались на 4-м месте.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что 345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» (1:3), в протокол матча внесли цифру 1506 человек .