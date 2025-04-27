107

На матч «Химок» с «Акроном» пришли 195 зрителей («Первый спорт»)

Матч «Химок» и «Акрона» посетили 195 зрителей.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», столько человек можно насчитать поголовно на всех трибунах «Арены Химки» в начале матча.

Это одна из самых низких цифр посещаемости за всю историю Мир РПЛ.

Ранее подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, посещающих домашние матчи клубов из этих населенных пунктов. «Химки» оказались на 4-м месте.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что 345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» (1:3), в протокол матча внесли цифру 1506 человек.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
болельщики
logoХимки
logoАкрон
Арена Химки
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Химки» о посте про посещаемость: «Захотелось доказать, что нас недооценивают. Готовы помериться с Нижним длиной самого важного, что есть в мужском футбольном коллективе, – названия»
1925 апреля, 14:14
«Оренбург» выложил свою таблицу посещаемости в ответ на пост «Химок» – в ней он на первом месте: «Подсчитали, циферки прикинули...»
6324 апреля, 20:11Фото
«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов – клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» – в конце рейтинга
15624 апреля, 18:22Фото
Смородская о «Химках»: «Могут сравняться с «Динамо» по популярности, если наладить работу по всем направлениям»
1224 апреля, 08:18
Черданцев о посещаемости «Химок»: «Руководство должно ввести норму – клубы, не набирающие 50%, не получают лицензию. В РПЛ присутствует неуместная демократия»
15423 апреля, 13:44
Главные новости
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 0:1 – Соланке забил, хозяева станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция
286 минут назадLive
Аморим про 1:1 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил как минимум одно очко. Но мы всегда делаем что-то, что поможет сопернику»
39 минут назад
Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков, клуб отказался. На финале Кубка у «Барсы» их было 7, у «Мадрида» – 2
2014 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «МЮ» вырвал ничью у «Борнмута» в гостях
50021 минуту назадLive
Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» играет с «Ноттингем Форест»
7821 минуту назадLive
Чемпионат России. «Рубин» против «Факела», «Акрон» сыграл вничью с «Химками», «Крылья» победили «Оренбург»
283328 минут назад
Аморим выиграл 6 из 23 матчей АПЛ. «МЮ» набирает 1,04 очка за тур при португальце
4031 минуту назад
Хейлунд прервал 6-матчевую серию без голов за «МЮ». У форварда 4 мяча в сезоне АПЛ
533 минуты назад
У «МЮ» одна победа в 7 последних матчах. Дальше – «Атлетик» в ЛЕ
1048 минут назад
140 людей с 50+ голами в АПЛ. Вспомните самого неочевидного?
52 минуты назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У «МЮ» 25 ударов по воротам за игру с «Борнмутом» – рекорд команды в матче АПЛ в сезоне
210 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». 0:1 – Рико Льюис забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
318 минут назадLive
«Барселона» в 5-й раз подряд вышла в финал женской ЛЧ. «Блауграна» прошла «Челси» – 8:2 за два матча
220 минут назад
«Рома» 18 матчей не проигрывает в Серии А – 13 побед и 5 ничьих с декабря
1025 минут назад
«Ювентус» – «Монца». Коло-Муани играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
327 минут назад
Александр Кержаков: «Не знаю, что с «Зенитом». Не вижу их подготовительный и тренировочный период. Сложно говорить, что в РПЛ есть команда, показывающая чемпионский футбол»
227 минут назад
«Рубин» – «Факел». Шабанхаджай играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
32 минуты назад
«Черноморец» дважды забил в компенсированное время – «Соколу» на выезде. Отличились Гузина и Акбашев
436 минут назадВидео
Чемпионат Франции. «Марсель» сыграет с «Брестом», «Нант» против «Тулузы», «Лилль» победил «Анжер» в гостях
3937 минут назадLive
«Интер» проиграл три матча подряд впервые с 2017 года
739 минут назад