Матч «Химок» и «Акрона» посетили 1542 человека, указано в протоколе. Сообщалось о 195 зрителях

«Химки» и РПЛ утверждают, что матч с «Акроном» посетили полторы тысячи зрителей.

«Химки » сыграли вничью с «Акроном » (2:2) в рамках 26-го тура Мир РПЛ. В начале матча появилась информация, что на игру пришли 195 зрителей .

«К началу второго тайма посещаемость матча составила 1523 человека», – сообщили в пресс-службе «Химок» по ходу матча.

После игры РПЛ указала в протоколе, что на игре было 1542 зрителя.

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