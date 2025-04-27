Беллингем сказал fuck off в сторону резервного судьи в перерыве матча с «Барсой». Его удалили в игре с «Осасуной» за аналогичное выражение в феврале
Джуд Беллингем выругался в сторону одного из арбитров в перерыве класико.
В финале Кубка Испании «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в дополнительное время. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.
После 1-го тайма Беллингем выразил недовольство решениями судей: «Почему? Почему? Это какое-то безумие! Да брось ты».
Как утверждает Movistar, слова полузащитника «Реала» были адресованы резервному арбитру.
Напомним, в феврале Беллингем получил прямую красную в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) за то, что сказал fuck off («да брось ты», «отвали») в споре с арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро – в протоколе судья написал, что Джуд сказал ему «иди ##### (на фиг)». Впоследствии англичанина дисквалифицировали на 2 игры чемпионата.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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