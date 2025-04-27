55

«Арсенал» не выигрывает АПЛ с 2004 года. «Канониры» 4 раза были вторыми за это время

«Арсенал» утратил шансы на титул после победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом».

Команда Микеля Артеты уже не сможет опередить мерсисайдцев. За четыре тура до завершения чемпионата она отстает от них на 15 очков.

В последний раз «Арсенал» выигрывал АПЛ в сезоне-2003/04 – при Арсене Венгере. С тех пор еще четыре раза он занимал второе место и столько же раз – третье.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии и догнал «МЮ»
125сегодня, 17:25
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл титул, «МЮ» вырвал ничью у «Борнмута» в гостях
731сегодня, 17:23
Главные новости
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством: «Потрясающая команда, заслуженная победа»
13 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Торино», «Ювентус» обыграл «Монцу», «Интер» проиграл «Роме», «Милан» победил «Венецию»
557 минут назадLive
Аморим о 43-очковом отставании «МЮ» от «Ливерпуля»: «Мы на разных уровнях, но все может измениться. Когда начинал смотреть АПЛ, все было наоборот»
1319 минут назад
Слот о болельщиках: «Несколько лет назад «Ливерпуль» выиграл АПЛ, но фанатов тогда не было. Их присутствие делает победу особенной, это трудно передать словами»
525 минут назад
У «Факела» при Шалимове 3 поражения подряд и ничья. Клуб не побеждает с октября и идет последним в РПЛ
2638 минут назад
«Ливерпуль» выиграл АПЛ во 2-й раз. У «МЮ» 13 побед, у «Сити» – 8, у «Челси» – 5, у «Арсенала» – 3
4838 минут назад
Слот – 6-й тренер в истории АПЛ, ставший чемпионом в первый сезон в клубе. До него это удалось Моуринью, Анчелотти, Пеллегрини, Раньери и Конте
1942 минуты назад
Слот о титуле «Ливерпуля»: «Давайте забудем, что это вторая победа за 35 лет. Вторая победа за 5 лет!»
1447 минут назад
Слот начал скандировать кричалку в честь Клоппа после чемпионства – фанаты «Ливерпуля» подхватили. При Юргене клуб стал чемпионом в 2020-м
1947 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» против «Факела», «Акрон» сыграл вничью с «Химками», «Крылья» победили «Оренбург»
293948 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У Дзиова перелом голени со смещением. Защитник «Факела» получил травму в матче с «Рубином»
3 минуты назад
«Наполи» – «Торино». Лукаку, Политано и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет с «Брестом», «Осер» забил 4 гола «Лансу», «Лилль» победил «Анжер» в гостях
396 минут назадLive
«Аталанта» – «Лечче». Лукман, Ретеги и Пашалич в старте. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Суперлига Греции. ПАОК обыгрывает «Панатинаикос» – 2:1. Чалов вышел на замену на 75-й минуте
29 минут назад
Салах считает, что Слот сделал его лучше: «Вы видите статистику! Он облегчил нам жизнь»
113 минут назад
«Карабах» стал чемпионом Азербайджана 4-й раз подряд. У клуба 11 титулов за 12 лет
228 минут назад
«Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» – 2:1! Безруков сделал дубль с передач Иванова, Моцпана удалили за удар в ногу Руслану
1150 минут назад
«Тоттенхэм» проиграл 19 матчей и повторил клубный антирекорд в АПЛ
557 минут назад
Гвардиола снова раскритиковал мяч Кубка Англии: «Обеим командам было тяжело контролировать его. Он очень быстрый»
258 минут назад