«Арсенал» не выигрывает АПЛ с 2004 года. «Канониры» 4 раза были вторыми за это время

«Арсенал» утратил шансы на титул после победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом».

Команда Микеля Артеты уже не сможет опередить мерсисайдцев. За четыре тура до завершения чемпионата она отстает от них на 15 очков.

В последний раз «Арсенал » выигрывал АПЛ в сезоне-2003/04 – при Арсене Венгере. С тех пор еще четыре раза он занимал второе место и столько же раз – третье.