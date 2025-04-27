Будущее Анчелотти в «Реале» может определиться в ближайшие часы. Карло встретится с Пересом
Карло Анчелотти может быть уволен уже в ближайшее время.
Marca сообщает, что решение о будущем тренера может быть принято в ближайшие часы. Ключевое значение будет иметь встреча президента Флорентино Переса с итальянским специалистом.
В этом сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала, проиграл «Барселоне» в финала Кубка и Суперкубка Испании, выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы, идет на втором месте в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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