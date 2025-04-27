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Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков, клуб отказался. На финале Кубка у «Барсы» их было 7, у «Мадрида» – 2

Карло Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков.

Однако, по данным Relevo, мадридский клуб отказал тренеру в просьбе. Анчелотти уже давно просил расширить команду, поскольку в других клубах больше аналитиков, но получал отказ.

Примечательно, что на финале Кубка Испании у «Барселоны» была 7 аналитиков (с четырьмя компьютерами и камерой), а у «Реала» всего 2 (каждый со своим ноутбуком).

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКубок Испании
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