Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков, клуб отказался. На финале Кубка у «Барсы» их было 7, у «Мадрида» – 2

Карло Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков.

Однако, по данным Relevo, мадридский клуб отказал тренеру в просьбе. Анчелотти уже давно просил расширить команду, поскольку в других клубах больше аналитиков, но получал отказ.

Примечательно, что на финале Кубка Испании у «Барселоны» была 7 аналитиков (с четырьмя компьютерами и камерой), а у «Реала » всего 2 (каждый со своим ноутбуком).